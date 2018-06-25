الجيش اليمني يأسر قياديا حوثيا و7 خبراء من حزب الله في صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني القبض على قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومعه 7 خبراء من ميليشيات "حزب الله" اللبناني "الإرهابي" في مديرية الملاحيط جنوب غربي محافظة صعدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تمكنت خلال عملية نوعية نفذتها من أسر القيادي في الميليشيات و7 خبراء عسكريين من ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط وأن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة بها ضمن عملية قطع رأس الأفعى، أسفرت عن مصرع 220 من عناصر الميليشيات الانقلابية.



وأكد المصدر أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف، تمكنت من تحرير قمة جبل "حرم" وباتت تسيطر على عدد كبير من المواقع المحيطة بالجبل.