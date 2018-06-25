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فن

بلاك تيما يحيي حفلا على المسرح الروماني بالإسكندرية.. 27 يوليو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:02 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد فريق بلاك تيما لإحياء حفل غنائي له، على هامش فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية، على المسرح الروماني بالإسكندرية يوم الجمعة ٢٧ يوليو الساعة ٨ مساءً، على أن يبدأ الدخول الساعة ٧ مساءً. 

وخصص مبلغ ٧٥ جنيها مصريا، ليكون سعرا موحدا لتذكرة حفل بلاك تيما، سيتم طرحها أونلاين علي موقع "احجزلى.كوم"، قريبًا. 

وعلى جانب آخر، انتهى فريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، من تسجيل ثاني اغاني ميني ألبوم جديد، من إنتاج ريتشارد الحاج، داخل أحد استديوهات الصوت، بحضور الموزع هاني ربيع ومهندس الصوت ماهر صلاح.

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