بلاك تيما يحيي حفلا على المسرح الروماني بالإسكندرية.. 27 يوليو

يستعد فريق بلاك تيما لإحياء حفل غنائي له، على هامش فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية، على المسرح الروماني بالإسكندرية يوم الجمعة ٢٧ يوليو الساعة ٨ مساءً، على أن يبدأ الدخول الساعة ٧ مساءً.





وخصص مبلغ ٧٥ جنيها مصريا، ليكون سعرا موحدا لتذكرة حفل بلاك تيما، سيتم طرحها أونلاين علي موقع "احجزلى.كوم"، قريبًا.



