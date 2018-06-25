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غادة عبد الرازق توضح أسباب تناول ملف الاغتصاب في ضد مجهول

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:13 م
الإعلامية غادة عبد
الإعلامية غادة عبد الرازق
البهى عمرو
قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن مسلسل «ضد مجهول» يتناول موضوع مهم وهو الاغتصاب، وأكدت أن ملف الاغتصاب كان الهدف الأساسي لهذا العمل.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الجميع فى المسلسل عمل على هذا الموضوع لأن الاغتصاب فى الفترة الماضية وبالتحديد فى السنوات الأخيرة انتشر بشكل كبير جدا.

وكشفت غادة أن المتهمين فى قضايا الاغتصاب كانوا يحاكمون بالسجن لسنوات قليلة ثم يخرجون للحياة مرة أخرى وكان رد الفعل أقل من الفعل نفسه.

وتابعت ان دورها فى هذا المسلسل يعتبر جديد بالنسبة لها، وهي سعيدة بهذا العمل الذى حصل على مشاهدات عالية.

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