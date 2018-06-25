واشنطن تدين إطلاق الحوثيين صاروخا تجاه الرياض

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إطلاق تنظيم الحوثيين صاروخ على العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد.



وجاء في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نيورايت اليوم الإثنين، أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، "تدين الولايات المتحدة بشدة إطلاق الحوثيين أمس صاروخ تجاه الرياض. هذه الأعمال تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة".



وأضاف البيان "نحن نقف بثبات مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة. ونواصل حث جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث نحو تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن".



وتمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الرياض، في أحدث محاولة تخريبية للميليشيات التي تتلقى هزائم كبيرة على مختلف الأراضي اليمنية.