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أخبار العالم

صحيفة سعودية تغير غلافها المهين لمنتخب مصر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:12 م
مباراة مصر والسعودية
مباراة مصر والسعودية
شريف سيد
غيرت صحيفة عكاظ السعودية غلافها عقب فوز المنتخب السعودي على المصري 2 /1، وحمل عنوان "كبسناهم"، بعد الهجوم الذي تعرضت إليه الصحيفة لأن يصبح "حقكم علينا فوزكم فوزنا"، وعلمي مصر والسعودية.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية نشرت غلافها عقب هزيمة المنتخب المصري من المنتخب السعودي حمل عنوان "كبسناهم" مع صورة الدولي المصري محمد صلاح في إشارة إلى الهزيمة.

وتسبب هذا الغلاف في هجوم كبير من جانب المتابعين بسبب إهانته للمنتخب المصري، إلا أن الصحيفة غيرت غلافها إلى "فوزكم فوزنا".

تعرض المنتخب المصري اليوم، للهزيمة الثالثة في كأس العالم 2018 أمام منتخب السعودية بنتيجة هدفين لهدف.
صحيفة سعودية تغير غلافها المهين لمنتخب مصر

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