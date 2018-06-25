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أحمد موسى: أبطال مصر بدورة البحر المتوسط يستحقون التحية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:06 م
أحمد موسى
أحمد موسى
إسلام الطوانسي
أشاد الإعلامي أحمد موسى بالإنجاز الذي حققه أبطال مصر في بطولة البحر الأبيض المتوسط، التي تشارك فيها مصر في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أبطال مصر حققوا 23 ميدالية ما بين الذهب والفضة والبرونز، ولم يلتفت إليهم أحد في الإعلام المصري.

وأشار موسى إلى أن هؤلاء الأبطال يستحقون التحية والتقدير بعد تحقيقهم هذا الإنجاز خلال ثلاثة أيام، دون طنطه أو احتفاء إعلامي أو إنفاق ملايين الجنيهات، موجها الشكر لكل الاتحادات المشاركة في الدورة، والشكر لوزير الرياضة السابقة المهندس خالد عبد العزيز الذي وفر المناخ المناسب لوصول البعثة وتحقيق ذلك الإنجاز.

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