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أخبار العالم

وزير دفاع تونس يثمن جهود القوات في مكافحة الإرهاب والجريمة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:05 م
الزبيدي
الزبيدي
/أ ش أ/
ثمن وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي، المجهودات التي تبذلها قوات الجيش البرية في مجال مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من تهريب الأسلحة، حيث تمكن أفراد هذه القوات من التصدي في الفترة الأخيرة لعملية تهريب 253 سلاحًا ناريًا.

وأضاف الزبيدي - حسب بيان لوزارة الدفاع - أن المؤسسة العسكرية تعمل على دعم قدرات العمليات لدى الجيش الوطني من خلال التدريب والتسليح الذي يساعد على التعامل مع التهديدات غير التقليدية.

جاء ذلك خلال قيام الزبيدي، اليوم الاثنين، بتقليد الرتب لعدد من العسكريين العاملين بالوحدة البرية "بجنين" التابعة للفيلق البري الصحراوي برمادة، وذلك خلال مهرجان عسكري عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني.

ونوه وزير الدفاع الوطني بالإجراءات التي أعلن عنها اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في سبيل دعم تقديم الرعاية المادية والاجتماعية بكافة العسكريين، داعيًا إلى مزيد من التزام اليقظة والمثابرة وأداء الواجب الوطني بتفان خدمة للوطن ودعمًا لحمايته.

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