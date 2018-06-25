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أخبار البلد

عودة 3822 معتمرا إلى مطار القاهرة بعد أداء مناسك العمرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
استقبلت الصالة الموسمية، بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 20 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من المطارات السعودية، لعودة 3822 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 13 رحلة من مطار جدة على متنها 2427 معتمرا، و 7 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1395، بإجمالي 20 رحلة لعودة 3822 معتمرا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

كانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قد قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

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