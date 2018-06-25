عودة 3822 معتمرا إلى مطار القاهرة بعد أداء مناسك العمرة

استقبلت الصالة الموسمية، بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 20 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من المطارات السعودية، لعودة 3822 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.





وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 13 رحلة من مطار جدة على متنها 2427 معتمرا، و 7 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1395، بإجمالي 20 رحلة لعودة 3822 معتمرا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.



