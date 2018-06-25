صابر الرباعي يصل المغرب استعدادًا لحفل موازين

وصل الفنان التونسي صابر الرباعي إلى المغرب اليوم الاثنين، استعدادًا لحفلته التي يشارك فيها على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو، بمشاركة نجوم الطرب وفرق الغناء العربية والعالمية.



ويقام حفل صابر الرباعي غدًا الثلاثاء 26 يونيو، في فضاء النهضة، وينتظر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة.



ويجري صابر الرباعي بروفته النهائية مساء اليوم بالمغرب، مع فرقته الموسيقية، التي ستصاحبه في حفل الغد الذي سيشهد حضور جماهيري كبير.