ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صابر الرباعي يصل المغرب استعدادًا لحفل موازين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:19 م
صدى البلد
سعيد فراج
وصل الفنان التونسي صابر الرباعي إلى المغرب اليوم الاثنين، استعدادًا لحفلته التي يشارك فيها على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو، بمشاركة نجوم الطرب وفرق الغناء العربية والعالمية.

ويقام حفل صابر الرباعي غدًا الثلاثاء 26 يونيو، في فضاء النهضة، وينتظر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة.

ويجري صابر الرباعي بروفته النهائية مساء اليوم بالمغرب، مع فرقته الموسيقية، التي ستصاحبه في حفل الغد الذي سيشهد حضور جماهيري كبير.

ترشيحاتنا

رد نهائي من محمد صلاح على أخبار اعتزاله اللعب دوليًا

محمد صلاح يتقدم لمصر بهدف في شباك السعودية .. فيديو

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

حبس رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه في واقعة وفاة محتجز

صحيفة بريطانية تقدم نصيحة لـ محمد صلاح بعد الخروج من مونديال روسيا

بث مباشر.. استعدادات مباراة السعودية ومصر في روسيا 2018

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

مفاجأة من العيار الثقيل: مرتضى منصور يوضح حقيقة سرقة عقود طارق حامد

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

قبرص وإسرائيل تجهزان مفاجأة لحركة حماس

صحيفة بريطانية: طريقة احتفال صلاح عقب هدفه دليل على رغبته في الاعتزال

رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

فيديو

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002
حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟