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اقتصاد

رستم: تنسيق مع التصديري وصناعة الدواء لزيادة الحصة التصديرية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:01 ص
رستم و محررة صدي
رستم و محررة صدي البلد
ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن تنسيق الغرفة مع المجلس التصديري للدواء لزيادة الحصة التصديرية من الدواء.

وأكد "رستم" في حواره مع "صدى البلد" أن القطاع بحاجة للتسويق في الخارج وإصدار تشريعات داعمة له حتى يمكن له توفير العملة الصعبة لزيادة موارد الخزانة العامة، مؤكدا ان منظومة العلاج في مصر بحاجة لإعادة نظر، فحماية الطبقات غير القادرة هو امر مطلوب .

وشدد علي ضرورة تحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات لائقة للمواطنين باعتباره أحد اولويات الحكومة وانجازاتها الحقيقية.

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