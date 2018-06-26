أمين حسين: صغار المتعهدين بديل عن شركات النظافة الخاصة

قال، المهندس أمين حسين، نقيب العاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن الشارع المصري خالي تماما من شركات النظافة الخاصة، مضيفا انه تم تسليم حي وسط اخر احياء محافظة القاهرة التي كانت شركة اما العرب المسؤولة عن نظفتها.



وأكد، النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد" انه يتم الآن وضع خطة لسد عجز التغير ما بين الشركات الاجنبية وصغار المتعهدين، مضيفا انه بذلك يتم توفير فرص عمل للشباب.



وذكر، نقيب العاملين بالنظافة، ان صغار متعهدي النظافة هم اساس المهنة، وينالون ثقة الجميع، مضيفا انهم يستطيعوا الوصول الي مصدر المخلفات سواء في المنازل او الشقق والسيطرة علي الشوارع و الازقه "هما الي بيطلعوا للسكان".



مردفا، ان المتعهدين اصبح لديهم القدرة في التعامل مع المخلفات والنفايات والمساهمة في اعادة تدويرها.



وطالب، النقيب، الجهات التنفيذية بمد يد العون، والكامنة في السادة المحافظيين وهيئات النظافة، مشيرا الي العمل الجماعي اسرع سبل النجاح.