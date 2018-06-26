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حوادث

اليوم.. محاكمة حياتو والعمراني فى مخالفة قانون الاحتكار

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:01 ص
عيسي حياتو
عيسي حياتو
اسلام مقلد
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد سابقًا، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

كانت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة "8"فقرات "أ" و"ب" و"د" من قانون "5" حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

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