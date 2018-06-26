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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفى داخل مخزن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:01 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
عمرو المصري
قررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثة عامل إثر انشطار خرطوم أنبوبة لحام على جسده تسببت في حدوث حروق بالجسم وإصابته باختناق نتيجة تسرب الغاز داخل مخزن خردة بالمعصرة.

وصرح المستشار محمد سليم رئيس نيابة حلوان بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ما لم يكن هناك شبهة جنائية فى الحادث، وكذا استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان العميد الدكتور حسام أبو زيد مأمور قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغا بوفاة عامل داخل مخزن خردة بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث، وتبين مصرع عامل فى العقد الثانى من عمره اثر استنشاقه كمية كبيرة من الغاز على اثر قطع فى خرطوم أنبوبة اللحام تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

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