حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس النواب اعتمد مواد قانون حماية المستهلك الجديد، وجارٍ التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وهذا القانون يحدد ضمانات تصب في صالح المستهلك.





وأضاف "عبد المعطي"، في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن القانون الجديد يضمن إعلانًا واضحًا بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المواطن عن السلعة، إضافة إلى نشر كافة المعلومات المتعلقة بالسلعة، وفرض عقوبات شديدة تحقق الردع للمستغلين.





وتابع: "القانون أشار إلى التجارة الإلكترونية أو التجارة عن بعد.. وحدد ضوابط لها تصب في مصلحة المستهلك".