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حوادث

المرور: تأمين المصيفين المسافرين علي الطرق الصحراوية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:00 ص
اللواء عصمت الأشقر
اللواء عصمت الأشقر مدير الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
قال اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، ان الخدمات المرورية تنتشر علي الطرق السريعة بصورة مستمرة لتأمين رحلات المواطنين خلال فصل الصيف.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان الطرق السريعة مابين القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والزراعي، والقطامية العين - السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطرف سفاجا - سوهاج، والقصير - مرسي علم، بالإضافة لطرق الكريمات الصحراوي الشرقي وأسيوط الغربي، تشهد انتشار مكثف للخدمات المرورية في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة فرض سيطرة مرورية حفاظا علي أرواح المواطنين.

وأكد اللواء الأشقر، علي استمرار حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والتأكيد علي سير سيارات النقل يمين الطرق، لا سيما حملات الرادار لضبط مخالفي السرعات القانونية.

وأشار مدير الادارة العامة للمرور، إلي حملات التوعية المستمرة من قبل الإدارة، مابين التوعية المرورية بقواعد المرور وسلامة وامن المركبة والمواطنين وقواعد السير الآمنة.

وأستكمل، انه وجه إدارة البحث الجنائي بالإدارة برئاسة اللواء عاطف الشاعر مدير الادارة بضرورة التأكد من التزام قائدي سيارات السيرفيس بالتعريفة المقررة، وشن حملات بصورة مفاجئة ومستمرة.

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