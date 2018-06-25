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أيمن سلامة: تناول الاغتصاب في ضد مجهول فكرة غادة عبد الرازق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:48 م
المؤلف أيمن سلامة
المؤلف أيمن سلامة
البهى عمرو
قال المؤلف أيمن سلامة إن فكرة مسلسل ضد مجهول جاءت من الفنانة غادة عبد الرازق بطلة المسلسل، وأكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا منها وبعد ذلك تم كتابة العمل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن المشكلة التى ظهرت أمامه قبل العمل هو كلمة ضد مجهول وذلك بعد قيد قضايا كثيرة ضد مجهول.

وكشف أن الفترة الأخيرة انتشرت فيها جرائم الاغتصاب وبعد ذلك تقيد ضد مجهول، وأشار إلى أن الجرائم يرتكبها مجرمون وتقيد ضد مجهول ويعيشون معنا ولا يحاسبون.

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