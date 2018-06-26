أقنعة بالمنزل تقضى على مشكلة حب الشباب نهائيا

ربما شعرت بالإحباط عندما تستيقظ وترى هذه البثرات الغاضبة التي تظهر على جبينك وخديك وذقنك. حتى إذا قمت بوضع مواد لإخفائها، فإنها لا تختفي على الفور بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى فحص وجهك باستمرار.. ولماذا لا تحاول صنع أقنعة الوجه الخاصة بك لمكافحة مشكلة حب الشباب؟



كشف موقع "هيلث " عن بعض العلاجات التي يمكن أن تساعدك في هذه المشكلة بشكل طبيعي وآمن.



صفار البيض وزيت اللوز وقناع العسل

العسل هو أحد العوامل المضادة للبكتيريا المعروفة التي لديها خصائص مهدئة ، وهذا هو السبب في أنها تستخدم عادة في العديد من أقنعة الوجه. لا يترك زيت اللوز أي بقايا دهنية على بشرتك وسيبقيها رطبة ونضرة. لهذه الوصفة ، سوف تحتاج إلى الجمع بين ملعقة صغيرة من العسل العضوي الخام ، وصفار بيضة واحدة ، وملعقة صغيرة من زيت اللوز عن طريق الخفق حتى تحصل على محلول مزبد. ضعه بالتساوي على وجهك واتركه لمدة 15 دقيقة. لا تتحرك أو تصنع وجوهًا عندما ترتدي هذا القناع. الاستحمام بعد ذلك لإزالته بسهولة.



قناع دقيق

يحدث اختراقات حب الشباب عندما يكون هناك الكثير من الأوساخ والعرق والنفط يسد مسام جلدنا وهذا هو السبب في أنك ستحتاج إلى قناع الوجه الذي يمكن استخلاص هذه الشوائب بسهولة. لهذا قناع الوجه ، ستحتاج ملعقتين من الدقيق غرام ثم إضافة بعض اللبن حتى تقوم بإنشاء عجينة. يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو ماء الورد حتى في المزيج. إذا كنت تعاني من جفاف الجلد ، تأكد من إضافة 2 إلى 3 قطرات من الزيت النباتي للمساعدة في عملية الترطيب. امزج المكونات جيدًا ثم ضعها على الجلد المصاب. اتركه لمدة 30 دقيقة أو نحو ذلك ثم اغسلها بالماء البارد والتدليك اللطيف.



بياض البيض وقناع عصير الليمون

هذا هو على الارجح واحدة من أسهل أقنعة الوجه التي يمكنك القيام به لمشكلة حب الشباب. الليمون يعمل كعقار طبيعي في حين أن بياض البيض يأتي بالمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في مكافحة حب الشباب. سوف تحتاج لفصل البيض من الصفار ثم يضرب البيض مع عصير نصف ليمون حتى يخلق ذروة شبه صلبة. ضع منشفة ساخنة على وجهك لفتح المسام. ضع بياض البيض واتركيه حتى يجف تمامًا. شطفه بالماء الدافئ ثم ربت بشرتك جافة.