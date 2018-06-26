أمن الجيزة ينفذ حملات امنية ومرورية بنطاق الطريق الدائري

شنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، حملات امنية بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال، وفي اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وأسفرت الحملات التي تمت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بدائرة الطريق الدائري، عن ضبط 26 كرسي و14 ترابيزة و15 قلب شيشة وثلاجة و6 استاند وتنفيذ 3 قرارات غلق وضبط تروسكل.



كما نجحت الحملات في ضبط 13 حالة سحب تراخيص متنوعة، و26 مخالفة انتظار في الممنوع.