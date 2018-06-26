ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

أمن الجيزة ينفذ حملات امنية ومرورية بنطاق الطريق الدائري

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:01 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
مني حسين - أحمد مهدي
شنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، حملات امنية بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال، وفي اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملات التي تمت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بدائرة الطريق الدائري، عن ضبط 26 كرسي و14 ترابيزة و15 قلب شيشة وثلاجة و6 استاند وتنفيذ 3 قرارات غلق وضبط تروسكل.

كما نجحت الحملات في ضبط 13 حالة سحب تراخيص متنوعة، و26 مخالفة انتظار في الممنوع.

ترشيحاتنا

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

واشنطن تجمد مساعداتها للسلطة الفلسطينية وترهنها بـ 4 شروط

الصفقات الجديدة تنتظم فى تدريبات الزمالك

شاهد.. هدف محمد صلاح في مباراة السعودية اليوم

محمد صلاح يرفض التصوير بجائزة أفضل لاعب

تفاصيل وفاة عبد الرحيم محمد متأثرا بهزيمة مصر أمام السعودية ..فيديو

مميش: شركة كويتية تقيم مركزا لوجستيًا بمحور قناة السويس

حسام حسن: منتخب 90 لن يتكرر

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

بعد كتابته للتاريخ.. عصام الحضري أكبر من 3 مدربين في المونديال

يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟