نائبة: تطوير التعليم يمنح الخريج المصري شهادة دولية

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الفترة الثانية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف منها أهم 3 ملفات وهم الصحة والتعليم والثقافة، مشيرة إلى أنه مهتم بنفسه إهتمامًا كبيرًا بقضية التعليم وطلب تنفيذ التجربة اليابانية وهو ما تقوم به وزارة التعليم في الفترة الحالية، حيث تقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة للتعليم من بداية العام الدراسي الجديد.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه سيتم بدء الدراسة في 12 مدرسة يابانية، وأنه سيتم إضافة 45 مدرسة أخرى العام القادم، وسيتم افتتاح 100 مدرسة العام الذي يليه، مشيرة الى أنه بعد استكمال تطبيق منظومة تطوير التعليم الجديدة على جميع المدارس، سوف يكون الخريج على أعلى مستوى ومعترف به دوليا، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون التعليم العالي على نفس القدر من التطوير وتطوير مناهجه وتأهيل الطلبة.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إن إنشاء فروع للجامعات العالمية في مصر في الفترة القادمة سوف تدفع التعليم دفعة كبيرة، خاصة وأن شهاداتها ستكون شهادات عالمية معتمدة دوليًا، موضحة أنه سيحدث منافسة بينها وبين الجامعات المصرية الأخرى بالإضافة إلى الاستفادة من طرق التعليم والمناهج، مؤكدة أنها خطوة جدية في تطوير التعليم.



وأكدت النائبة أن الموازنات العامة للتعليم مازالت غير كافية لتطوير التعليم بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على القروض في تطوير التعليم لأن الموازنة لا تكفي في دعم التعليم، مؤكدة أن التعليم الصحيح وتطويره سوف يعود بموارد وتطوير اقتصادي يرد ما يصرف عليه من ديون.