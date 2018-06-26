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حوادث

أمن الجيزة: رفع 719 حالة إشغالات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:00 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
مني حسين - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، في تنفيذ حملات امنية بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال، وفي اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم القيام بحملات بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بدائرة القطاع في مجال إزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق العامة والشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن رفع عدد 719 حالة إشغالات.

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