حيلة رائعة تخلصك من انسداد الأنف سريعا



غطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

احصلي على قطعة قماش نظيفة ونقعها في القدر. تأكدي من أن القماش ليس ساخنًا جدًا للمس.



عندما يكون في درجة الحرارة المناسبة، ضع قطعة القماش على وجهك واتركها لمدة 15 دقيقة.



يجب عليك أن تفعل هذا بينما تستلقي برأسك مرتفعًا حتى تتمكن جيوبك من التصريف بسهولة.



يمكنك أيضًا شرب شاي الزنجبيل إذا كنت ترغب في المساعدة في فتح ممرات الأنف حتى تتمكن من التنفس بشكل أفضل.

يعاني بعض الأشخاص من نزلات البرد وخاصة إنسداد الأنف فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك حيلة رائعة تخلصك سريعا من إنسداد الأنف وبدون أضرار قدمها موقع هيلث وتتمثل فيما يلي:الزنجبيل الساخن.هذا العلاج المنزلي يحتاج إلى ثلاث بوصات من الزنجبيل ووضعه في قدر مملوء بكوب ماء.