الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل يائسة للمليشيا الانقلابية

أعلن الجيش اليمني أن قواته في ألوية العمالقة تمكنت، اليوم الاثنين، من إحباط محاولات تسلل يائسة للميليشيات الحوثية الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وتكبدها خسائر فادحة.



وقال ركن العمليات العسكرية في اللواء اليمني الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات الجيش الوطني اليمنية التابعة لألوية العمالقة والمقاومة التهامية تمكنت من تأمين محيط مطار الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وجزء كبير من الجهة الشمالية".



وأضاف الجحيلي "أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح وجهة الفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين ولكن أبطال الجيش الوطني أفشلوا جميع محاولات الميليشيات الانقلابية وتم أسر عددًا من عناصرها بعد كمين محكم نفذه الأبطال".



وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من التوغل باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش، لافتًا إلى أن التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن الميليشيا الخارجين من الانفاق المحفورة سابقا.



وأكد الجحيلي أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تعيش حالة من التقهقر والانهيار بعد أن أصبحت جميع خطوط إمداداتها شبه معطلة بسبب تمشيط طيران التحالف العربي والاباتشي واستهداف أي تحركات للميليشيا..مشيرًا إلى انشقاقات وخلافات بين قيادات الميليشيا الانقلابية وكل طرف يحمل الاخر مسؤولية فقدانها للمطار.

