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أخبار البلد

حدث فى مثل هذا اليوم 26 يوينو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
كريم عاطف
حدث فى مثل هذا اليوم 26 يونيو.

1097 - الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.
1791 - عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.
1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.
1853 - التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.
1862 - بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.
1879 - تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.
1940 - تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.
1945 - التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
1977 - إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.
1979 - اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.
1992 - منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء.
1993 - الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد، إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.
1995 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.
2006 - انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.
2015 -
تفجير انتحاري إستهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة 227 آخرين على الأقل.
تنظيم داعش، يتبنى مهاجمة فنادق سوسة وتفجير مسجد الإمام الصادق وهجوم سان كانتان، والتي خلفت أكثر من 62 قتيل في الدول الثلاث.

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