تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال أعمال كوبري امتداد محور المشير



التحويلات كالآتى:



على القادم من الدائرى فى اتجاه محمد زكى ومتجة لمدنية نصر والاوتوستراد سيتم غلق المحور (فى اتجاة واحد فقط) و تحويل حركة المركبات يمنا الى كوبرى الواحة وعدم استكمال السير إلى منطقة الاعمال وستكون حركة المرور يمينا مخرج كوبرى أعمار يمينا ثم الواحة والعودة لمحور المشير استكمالا إلى الشهيد وسيتم غلق منزل كوبرى أعمار للقادم من المقطم ومتجه إلى منطقة الأعمال والدوران والعودة لمحور المشير.



وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية والطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

قال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن شركة السلام انترناشونال والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد حصلا على تصريح إنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا على ان يتم تثبيت إجزاء معدنية لجسم الكوبرى مما يستلزم غلق محور الشهيد أمام حركة المرور فى الاتجاهين فى الوصلة من مسطح محور المشير الى أسفل كوبرى أعمال.وأشار المصدر الى ان اﻷعمال ستكون من الساعة 12.5 صباح الثلاثاء ٢٦ /٦ / ٢٠١٨ من الساعة 12.5حتى صباح الاحد ١ / ٧ /٢٠١٨ و سيتم إجراء تحويلات مرورية تشمل غلق محور الشهيد باتجاة واحد للقادم من محمد زكى.