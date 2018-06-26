تعاون بين تحيا مصر و بلوم لدعم أنشطة حماية أطفال بلا مأوى

أعلن صندوق «تحيا مصر» عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك «بلوم مصر»، لتمويل أنشطة مكون الوحدات المتنقلة لبرنامج «حماية الأطفال بلا مأوى».



وقَّع البروتوكول كل من تامر عبدالفتاح، مدير عام "صندوق تحيا مصر"، ومحمد أوزالب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك "بلوم مصر"، ويجسد البروتوكول رؤية الصندوق في عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص كطرف أساسي لدفع عجلة التنمية في المجالات المختلفة التي يتبناها، للتصدي للظواهر الاجتماعية التي تؤرق الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تضمن حياة كريمة لهذه الفئات وفي مقدمتها القضاء على العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.



ويتحمل بنك "بلوم مصر" بموجب البوروتوكول تكلفة تشغيل ثلاث وحدات متنقلة، تعمل على إعادة تأهيل الأطفال بلا مأوى نفسيًا واجتماعيًا، من خلال فريق عمل من المتخصصين الطبيين والاجتماعيين والنفسيين، لتوفير البيئة الملائمة التي تساهم في إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم مع أسرهم مرة أخرى، أو إيداعهم إحدى دور رعاية أطفال بلا مأوى التي قام الصندوق بتطويرها.



وتنضم الثلاث وحدات الممولة من "بلوم مصر" إلى أسطول الوحدات العاملة بالفعل والبالغ عددها 17 وحدة في 10 محافظات، على أن يكون هناك وحدتين بمحافظة القاهرة، والثالثة بمحافظة الإسكندرية.



وتشمل تكلفة تشغيل الثلاث وحدات توفير المواد الخاصة بالإسعافات الأولية، المواد التعليمية، تحمل رواتب العاملين بالثلاث وحدات، وتوفير الوجبات الغذائية في الوحدات المتنقلة.



جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر دشن برنامج أطفال بلا مأوى بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، لذا قام الصندوق بإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد 6 دور رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن، وإنشاء المرافق بها وأماكن لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية لاستكمال تعليمهم وتنمية قدراتهم.



كذلك تشغيل 17 وحدة رعاية متنقلة تجوب 10 محافظات، مجهزة بأدوات جذب للأطفال بلا مأوى من خلال توفير ألعاب مختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.



وتقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ برنامج حماية أطفال بلا مأوى بمبلغ 164 مليون جنيه، وفر صندوق تحيا مصر 114 مليون جنيه منها، وتساهم وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه.