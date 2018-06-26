رئيس مدينة بيلا يلتقي أهالي قرية داخل المسجد لحل مشاكلهم.. فيديو وصور

التقى اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، أمس الاثنين، بأهالي قرية كوم الملاحة التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق، داخل مسجد القرية؛ لبحث مشكلة نقص مياه الشرب التي تُعاني منها القرية وإنهاء الخلافات مع أهالي قرية الفؤادية التابعة لقرية الزعفران بمركز الحامول.



وقال "مبروك"، لـ"صدى البلد"، إنه تم إنهاء مشكلة نقص مياه الشرب بقرية كوم الملاحة بعد الوصول إلى حل وسط مع أهالي قرية الفؤادية المجاورة لهم والتي يمر منها خط مياه الشرب الجديد، مشيرًا إلى أنه تمت إنهاء المشكلة تمامًا والتي استمرت على مدار 6 شهور.



جاء ذلك بحضور وليد سكر، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشئون القرى، وعدد من المسئولين التنفيذيين.