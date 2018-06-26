نائب الرئيس الأمريكي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى البرازيل

يتوجه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى برازيليا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للبرازيل.



وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن بنس سوف يركز خلال هذه الزيارة على بحث آخر تطورات الأوضاع الإنسانية المتدهورة في فنزويلا المجاورة للبرازيل، موضحًا أن الزيارات السابقة التي قام بها بنس إلى منطقة أمريكا اللاتينية ركزت أيضًا على الجهود الرامية إلى عزل حكومة رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الاشتراكية.



وأضاف "صوت أمريكا" أن بنس، سيقدم خلال زيارته للبرازيل، توضيحات بشأن مصير ما لا يقل عن 46 طفلًا برازيليًا تم فصلهم عن والديهم عند دخولهم للولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.