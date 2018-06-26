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اقتصاد

منوتشين : القيود الجديدة على الاستثمار لن تقتصر على الصين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:20 ص
وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
رويترز
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الاثنين، إن القيود المرتقبة على الاستثمارات لن تكون مقصورة على الصين لكنها ستطبق "على جميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا".

وفي رسالة على تويتر، قال منوتشين إن تقارير نشرتها بلومبرج وصحيفة وول ستريت جورنال بشأن القيود على الاستثمارات هي "أخبار مختلقة وزائفة".

وأبلغ مسؤول بالحكومة الأمريكية رويترز يوم الأحد أن وزارة الخزانة تعكف على إعداد قيود ستمنع الشركات التي توجد فيها ملكية صينية بنسبة 25 في المئة على الأقل من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن نسبة الملكية الصينية قد تتغير قبل الإعلان عن القيود يوم الجمعة.

ويمثل هذا التحرك تصعيدا آخر لصراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين وهو ما يهدد بإثارة اضطرابات في الأسواق المالية وتقويض النمو العالمي.

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