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حوادث

ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة فى مرسى مطروح

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:51 م
مخالفات مرورية -
مخالفات مرورية - ارشيفيه
ايمن محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 42 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.

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