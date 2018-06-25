ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة فى مرسى مطروح

شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.





وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 42 غرامة فورية.



