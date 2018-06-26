النفط ينخفض بينما تتأهب السوق لزيادة في انتاج أوبك

هبطت أسعار النفط أمس الاثنين بينما يستعد المستثمرون لمليون برميل يوميا إضافية من النفط ستصل إلى الأسواق بعد أن اتفقت منظمة أوبك على زيادة في الانتاج ومع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية بفعل المخاوف من حرب تجارية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 82 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.73 دولار للبرميل. وتراجعت تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.73 بالمئة، لتغلق عند 68.08 دولار للبرميل.



وقال بيل باروتش رئيس بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "التوترات التجارية والمخاوف في الأسواق العالمية بشكل عام هما ما يكبحان الخام اليوم".



وهبطت الأسهم الأمريكية وسط موجة مبيعات واسعة متضررة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



واتفقت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإمدادات بالعودة إلى امثتال بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها.



وقال رئيس أرامكو السعودية إن الشركة النفطية العملاقة لديها طاقة فائضة قدرها مليونا برميل يوميا ويمكن أن تلبي الطلب الاضافي في حالة حدوت تعطلات في الإمدادات.



ومع هذا فان بنك جولدمان ساكس الأمريكي ما زال يتوقع عجزا في المعروض في سوق النفط.



وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم إن الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك ومنتجون خارج المنظمة ربما أنه غير كاف لتهدئة الضغوط على المعروض في سوق النفط.