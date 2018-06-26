ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

النفط ينخفض بينما تتأهب السوق لزيادة في انتاج أوبك

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:21 ص
محطة نفظ
محطة نفظ
رويترز
هبطت أسعار النفط أمس الاثنين بينما يستعد المستثمرون لمليون برميل يوميا إضافية من النفط ستصل إلى الأسواق بعد أن اتفقت منظمة أوبك على زيادة في الانتاج ومع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية بفعل المخاوف من حرب تجارية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 82 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.73 دولار للبرميل. وتراجعت تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.73 بالمئة، لتغلق عند 68.08 دولار للبرميل.

وقال بيل باروتش رئيس بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "التوترات التجارية والمخاوف في الأسواق العالمية بشكل عام هما ما يكبحان الخام اليوم".

وهبطت الأسهم الأمريكية وسط موجة مبيعات واسعة متضررة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واتفقت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإمدادات بالعودة إلى امثتال بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها.

وقال رئيس أرامكو السعودية إن الشركة النفطية العملاقة لديها طاقة فائضة قدرها مليونا برميل يوميا ويمكن أن تلبي الطلب الاضافي في حالة حدوت تعطلات في الإمدادات.

ومع هذا فان بنك جولدمان ساكس الأمريكي ما زال يتوقع عجزا في المعروض في سوق النفط.

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم إن الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك ومنتجون خارج المنظمة ربما أنه غير كاف لتهدئة الضغوط على المعروض في سوق النفط.

ترشيحاتنا

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

فيديو جراف.. 10 أرقام تاريخية للأسطورة عصام الحضري

أزمة قلبية لنجم الزمالك أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية

اعتقال الحارس الشخصي السابق لـ بن لادن في ألمانيا

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

ميدو ينعى عبد الرحيم محمد إثر وفاته المفاجئة

رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

شاهد..السعودية تطلق رصاصة الرحمة فى وجه مصر بالفوز 2-1 بكأس العالم

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

شاهد.. حارس إيران يعتدي على زميله في مباراة البرتغال بكأس العالم

الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟