نائب: الاتحاد العربي لفض المنازعات يجنبنا التحكيم الدولي

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن إنشاء اتحاد عربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، له إيجابيات كثيرة، على رأسها، الحد من وصول منازعات المستثمرين العرب إلى المحاكم الدولية، والتي يطول أمدها لأكثر من خمس سنوات دون فصل نهائي فيها.



وأشار "بدراوي" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الاستثمار الحديد وضع ثلاث لجان لتسوية المنازعات بين المستثمرين وخصومهم، على ان يكون هناك تدرج فى اللجوء إلى تلك اللجان، يستطيع المستثمر الاحتكام إليها، مؤكدا على أن القانون وضع إجراءات كثيرة تسهل على المستثمرين الخروج بمشروعه حال تعثره.



وأضاف عضو اقتصادية البرلمان بأن الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، يمثل مستوي أعلى من الإجراءات الموضوعة فى قانون الاستثمار الجديد، فيما يخص فض وتسوية المنازعات بين المتقاضين.



كان سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، قد أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد، عن أن هناك توافقا عربيا غير مسبوق أدى لإنشاء الاتحاد، نتيجة للجهود المبذولة من ممثلي الدول المشاركة به، ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.



وحضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.