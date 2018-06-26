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كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:15 ص
كوتشيات بالوان الباستيل
كوتشيات بالوان الباستيل
آية التيجي
تعد الكوتشيات موضة الصيف لهذا العام، حيث ان الكوتشي يتمتع براحة كبيرة، بالاضافة الى الاناقة البالغة التي تعطيها لاطلالة الفتيات، بالاضافة الى انها تتناسب مع الأجواء الصيفية الرائعة.

وتغلب على الكوتشيات في هذا العام ألوان الباستيل والنيود ودرجات الصيف المبهجة، مثل: الرمادي، والموف والكشمير، فهم يتناسبون بشكل كبير مع الملابس الصيفية، والبنطلونات الجينز.

وتضيف الكوتشيات بألوان الباستيل ألوان مميزة، حيث انها تعطي اطلالة جميلة، ومختلف في ارتدائها، بالاضافة الى انه سهل في الارتداء، ويمكن تنسيقها مع الملابس بشكل جذاب، ويمكن أن تختاري لون محايد للكوتش يتناسب مع درجات الالوان للملابس.

واليكم ابرز موديلات والوان الكوتشيات لعام ٢٠١٨..
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور
كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

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كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

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