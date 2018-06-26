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برلمان

برلماني يطالب بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام الاتحاد العربي لمنازعات الاقتصاد

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:01 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على أهمية إنشاء اتحاد عربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الذي يعد بادرة طيبة لطمأنة المستثمرين على مشروعاتهم، لاسيما.

وأضاف "الفقي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك كثيرا من القضايا والمنازعات الاستثمارية العالقة بين عدد كبير من الدول العربية، ومن الضروري البت فيها، لما تمثله من عائق للعديد من المشروعات الاستثمارية.

وطالب أمين سر الخطة والموازنة بالبرلمان، بأن تكون هناك لجنة مشكلة تتولي تنفيذ الأحكام الصادرة عن الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، حتى لا يكون مجرد كلام على ورق، الأمر الذي يجعل المستثمرين لا يضعون ثقتهم فيه.

كان سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد، عن أن هناك توافقا عربيا غير مسبوق أدى لإنشاء الاتحاد، نتيجة للجهود المبذولة من ممثلي الدول المشاركة به، ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

وحضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.

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