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فن

فيفيان مراد: فادي حداد رقم واحد وملك بالإخراج

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعربت الفنانة اللبنانية فيفيان عن سعادتها من نجاحها مع المخرج الشهير فادي حداد، أخرها كان كليب "غل بقلبي غل" الذي طرحته قبل أشهر قليلة، لافتة إلى أن الكليب شهد تحضيرا مكثفا مع فادي حداد قبل تصويره، وصناع الكليب مجهودًا مكثفًا.

وقالت فيفيان مراد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن هذا هو التعاون الثاني مع فادي حداد، وهناك أعمالًا أخرى سوف تجمع بينهما، لأنها تشعر أنه المخرج رقم واحد وملك بالإخراج.

"غل بقلبي غل" من كلمات ميشال جحا وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق، وتم تصويرها بشكل سينمائي تتمحور أحداثه فى حقبة الثمانينات، تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد.

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