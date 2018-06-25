مدرب منتخب إسبانيا: علينا تصحيح الأخطاء الدفاعية

اعترف مدرب إسبانيا فرناندو هييرو، أنه رغم تأهل إسبانيا لدور الستة عشر بمونديال روسيا كمتصدرة للمجموعة الثانية بعد التعادل مع المغرب بنتيجة 2-2، بضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية لفريقه قبل المواجهات القادمة في كأس العالم.



وقال هييرو - في تصريحاته عقب اللقاء - "يجب أن تكون لدينا القدرة لنقد أنفسنا، لا يمكننا أن نسمح بهذا الكم من الفرص، لأنني أعتقد أننا قدمنا أفضل وأسوأ ما في المباراة"، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال المباريات القادمة.



وأضاف "لو أردنا الوصول إلى ما نحلم به جميعا، فهذه التفاصيل الصغيرة علينا ضبطها، الأخطاء الدفاعية تسبب لنا مشاكل .. نعرف أن هناك هامشا للتحسن، ونعلم أن لدينا قوة هجومية، ولكن علينا ضبط هذه التحولات السريعة التي يلحق من خلالها المنافسون ضررًا كبيرًا بنا".