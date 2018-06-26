مندوب مصر لدى الاتحاد الافريقي : نستهدف قارة بدون نزاعات

قال أبو بكر حفني سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن الرئاسة المصرية للاتحاد في يناير القادم التي تأتي تقديرًا لدورها الريادي في القارة الأفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستشكل عملا بارزا لمواجهة النزاعات في القارة وستعمل من خلال خارطة طريق تستهدف إسكات البنادق 2020.



وأضاف السفير ابوبكر حفني، الذي يرأس الوفد المصري في الدورة السادسة والثلاثين للجنة المندوبين الأفارقة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات المرابطون بالعاصمة الموريتانية والذي يحتضن قمة نواكشوط الأفريقية، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ستكون نشطة وستعمل على مواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة خصوصا الأزمات المزمنة كأزمة البحيرات الكبرى وجنوب السودان وسنعمل من أجل أفريقيا بدون نزاعات.



وتابع "سنفعل الدبلوماسية الوقائية من أجل الوصول إلى قرارات عملية تصب في صالح المواطن الأفريقي وسنعمل على تطبيق أجندة 2063، وسنفعل الاتحاد الأفريقي من خلال التفاعل مع مجموعة العشرين ومجموعة السبع الصناعية الكبرى كما سنعمل على إعطاء اللغة العربية مكانتها في الاتحاد الأفريقي إلى جانب اللغات الأخرى.



وبخصوص أجندة قمة نواكشوط، أكد مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقي السفير أبوبكر حفني، أن القمة ستبحث مواضيع من بينها الاندماج الأفريقي وموضوع التجارة الحرة وتقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد والبرلمان الأفريقي.