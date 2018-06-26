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الجندي يطالب بالاهتمام بأبطال الألعاب الفردية: الأمل موجود في شبابنا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:01 ص
اللاعب محمد إيهاب
اللاعب محمد إيهاب
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النوّاب، الشعب المصري بتوجيه انظارة إلي إسبانيا حيث دوره ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي حقق فيها اللاعبون المصريون مراكز متقدمة في مختلف الألعاب، حاصدين خلالها 17 ميدالية بينها 5 ميداليات ذهبية و12 ميدالية بين فضية وبرونزية خلال 4 ايام فقط.

ووجه الجندي في تصريحات صحفية مساء اليوم، التهنئة والتحية لسمكة النيل الذهبية فريدة عثمان التي أحرزت ذهبية السباحة فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

ووجه النائب مصطفي الجندي التهنئة للمصرى محمد إيهاب الذي أحرز ذهبية الخطف وزن 77 كجم في بطولة البحر المتوسط الجندي، مطالبًا لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ووزير الشباب بدعمهم وتكريمهم فور وصولهم لمصر.

وقال الجندي موجهًا حديثة للشعب : لا يجب أن نتوقف كثيرًا عند المشاركة غير الموفقة للمنتخب المصري لكرة القدم في كأس العالم 2018 ونتغافل عن البطولات التي حققها المصريون في دورة ألعاب البحر المتوسط، متابعًا: الأمل دائمًا موجود في بلدنا، مصر أحلى بشبابها.

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