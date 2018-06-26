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حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما باقتحام شقة بالزيتون

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:31 ص
حبس متهم - ارشيفيه
حبس متهم - ارشيفيه
رامى المهدي
قررت النيابة العامه، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما باقتحام شقة بالزيتون وسرقة مجوهرات من داخلها.

كان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغا من موظف باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة كمية من المشغولات الذهبية ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف وكسر بباب الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما .. واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " الضغط على الباب " تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات .

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