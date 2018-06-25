تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

رفع أيطال مصر، في الألعاب الفردية، علم مصر عاليا خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2018، والمقامة حاليا في إسبانيا، وذلك بعد مرور 3 أيام من بدء المنافسات.



وحصدت مصر 23 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 7 ميداليات ذهب، و7 ميداليات فضة، و9 ميداليات برونزية، ليتم عزف السلام الوطني في المحافل العالمية في 7 مناسبات حتى الآن، بالإضافة إلى أن ذلك العدد متوقع له الإزدياد.



ونجحت السباحة المصرية فريدة عثمان في تحقيق الميدالية الذهبية الثانية لها اليوم، الاثنين، منافسات 50 متر حرة في منافسات ألعاب البحر المتوسط، وكانت أحرزت فريدة عثمان أمس الميدالية الذهبية أمس فى منافسات 50 متر فراشة في منافسات ألعاب البحر المتوسط.



وحصد البطل الأوليمبى محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال فى أولمبياد ريودى جانيرو 2016 بالبرازيل ذهبية منافسات وزن 77 كجم فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إسبانيا.



يذكر أن أحمد سعد حقق ذهبيتين فى الخطف والنتر بمنافسات وزن 72 كجم، بينما توجت هبة صالح ببرونزية وزن 48 كجم، وحصد مصطفى وحيد فضية وزن 69 كجم.



وتوج أحمد قمر، لاعب المنتخب الوطني للرماية، بالميدالية الفضية بعد حصوله على المركز الثاني في منافسات الرماية، وحصد قمر فضية رماية التراب بفارق طبق واحد فقط عن الذهب حيث حقق 46 طبقًا من أصل 50 طبقًا في التصفيات النهائية.



وأحرزت أمس اللاعبة عفاف الهدهد الميدالية البرونزية في مسابقة 10 متر مسدس ضغط هواء.



في رفع الاثقال أحرز اللاعب أحمد سعد ذهبيتين في الخطف والنطر وزن 62 كجم وأحرزت اللاعبة هبة صالح ميدالية برونزية.



وفي السباحة أحرزت اللاعبة فريدة عثمان الميدالية الفضية في سباق الـ 200 متر فراشة وأحرز اللاعب مروان القماش الميدالية البرونزية في سباق الـ200 متر حرة.



وفي الكاراتيه أحرزت اللاعبة جيانا فاروق الميدالية الفضية وأحرزت اللاعبة أريج سعيد لاعبة نادى وادى دجلة الميدالية البرونزية وأحرز اللاعب مالك جمعه الميدالية البرونزية وزن 60 كجم.

