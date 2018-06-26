الصفقات الجديدة تنتظم فى تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم الاثنين علي فترتين صباحا ومساء وذلك علي هامش المعسكر المغلق المقام بالسادس من اكتوبر استعدادا للموسم الجديد.



وقام الجهاز الفني بقيادة خالد جلال بتقسيم اللاعبون إلي مجموعتين خلال المران الصباحي حيث ادت مجموعة قياسات والأخري تدريبات طبيعية في حين أدي الجميع المران بشكل طبيعي في المساء.



وتقرر أن تقوم المجموعة التي لم تؤد قياسات اليوم القياسات غدا صباحا علي ان تسير التدريبات كما اقيمت أمس .



وشهدت التدريبات اليوم خلال الفترتين انتظام جميع اللاعبين القدامي فيما عدا باسم مرسي مهاجم والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بالمعسكر تحت اشراف الجهاز الطبي للتعافي من اصابته بوجه القدم.



وفي السياق نفسه، انتظم رباعي الفريق الجدد في المعسكر اليوم وشاركوا بالتدريبات وهم الحارس عماد السيد وعمر السعيد وإبراهيم حسن وبهاء مجدي.



كما انتظم في التدريبات بشكل طبيعي الثنائي المعار مصطفي فتحي عقب تعافيه من الإصابة.. حيث خاض تدريبات تأهيل بالجري اعقبتها المشاركة بشكل طبيعي بالمران.



وأثني الجهاز الفني للفريق بقياده خالد جلال علي التزام جميع اللاعبين خلال المعسكر المغلق.



واكد الجهاز أن هناك روحا وجدية ومنافسة شريفة بين اللاعبين خلال التدريبات وهو ما ينعكس علي المعسكر بالايجاب ويجعله يحقق أهدافه المنشودة منه.