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ديني

المفتي: تكاليف علاج الزوجة ضمن النفقة الواجبة على الرجل

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:55 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟»، أنه
تُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الانسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض.

وأفاد: وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.

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