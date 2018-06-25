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أخبار العالم

العثور على رفات الصحفيين الإكوادوريين المختطفين فى كولومبيا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:47 م
رفات الصحفيين الإكوادوريين
رفات الصحفيين الإكوادوريين المختطفين
/أ ش أ/
أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم/الاثنين/، أنه تم العثور على رفات 3 إكوادوريين عاملين في مجال الإعلام كانوا قد اختطفوا على الحدود المضطربة بين البلدين.

وذكرت الشبكة أن الجثث المكتشفة تتعلق بصحفيين في فريق إخباري اختفى منذ 3 أشهر ، مشيرة إلى أن الرفات سوف تسلم إلى المسؤولين الإكوادوريين.

وأضافت الشبكة أنه تم إبلاغ أقارب الضحايا بأن الرفات التي تم العثور عليها تعود إلى الصحفيين الإكوادوريين الثلاثة المختطفين.

وكان الرئيس الإكوادوري لينين مورينو قد أكد مؤخرًا مقتل الأفراد الثلاثة العاملين في مجال الإعلام والذين اختطفوا مسبقًا على الحدود المضطربة مع كولومبيا. وتحدث مورينو آنذاك بعد انتهاء مهلة لمدة 12 ساعة كان منحها للخاطفين لاظهار أن المخطوفين لا يزالوا أحياء أو شن غارات عسكرية واسعة ضدهم. وقال مورينو إن الحكومة توصلت لمعلومات جديدة تؤكد مقتل الصحفيين.

وكان العاملون الثلاثة تم اختطافهم قبل ثلاثة أسابيع على أيدي إحدى فصائل "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" أثناء إجرائهم تحقيقًا حول ارتفاع معدل العنف بفعل عصابات المخدرات على الحدود الشمالية للإكوادور.

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