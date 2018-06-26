همام إبراهيم: أنا من عشاق صباح فخري.. وهذا ما قاله لي

أعرب الفنان العراقي همام إبراهيم عن حبه الكبير للفنان القدير صباح فخري، إذ علق قائلًا: "أنا من عشاقه .. ووقت أن كنت بالعراق احترت أقرب المسافة بين العراق وسوريا.. لكن الترابط بين المقامات الموصلية والحلبية جعلتني أعشق هذا النوع من الغناء".



وأضاف همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن صباح فخري سلمه درع، ووجه له رسالة قائلًا: "أنت من الأصوات التي ستظل عالقة بأذني ولن أنساها".



وكان همام إبراهيم قد طرح كليبا جديدا له قبل أيام بعنوان "إنساني" بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وهو من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، إخراج: سامر محمود، وإنتاج: المولى بروداكشن.

