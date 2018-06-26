يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

تحولت حياة أسرتين إلى مآساة وحزن كبير في ليلة عرس ابنهم وابنتهم، حيث ماتت العروس بعد انتهاء حفل الزفاف بنحو ساعتين فقط.



وفقدت العروس "سماح النحاس" حياتها بعد ساعتين من الزفاف، وهي ما تزال بنت 17 ربيعًا من العمر، لإثر أزمة قلبية مفاجئة.



وكانت المآساة في قرية سللنت في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.



وفوجئ الأهالي بوفاة العروسة الشابة وذلك حسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز الناطقة بالإنجليزية.



وقال العريس إن عروسه سقطت على الأرض فجأة فور دخولها لشقتهما، وبعد حضور الأطباء أكدوا وفاتها بأزمة قلبية حادة نتيجة توقف عضلة القلب.



وتبين أن العروس مازالت طالبة ومقيمة بقرية ميت عزون المجاورة، وبسؤال الزوج ويدعى محمود 28 عاما، أكد أن العروس أصيبت بإجهاد شديد بسبب حفل الزفاف، فضلًا عن عدم رغبتها في تناول أي طعام.



ثم شعرت فجأة بألم مفاجئ في الصدر، سقطت إثره مغميًا عليها ومن ثم وفاتها.



وقررت المسؤولون أخذ الاجراءات القانونية وعرض جثمان العروس على الطب الشرعي لبيان سبب وفاتها وتكليف المباحث بإجراء تحريات عن الواقعة.

