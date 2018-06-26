ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:21 ص
العروسة التي فاضت
العروسة التي فاضت روحها لبارئها
محمد علي
تحولت حياة أسرتين إلى مآساة وحزن كبير في ليلة عرس ابنهم وابنتهم، حيث ماتت العروس بعد انتهاء حفل الزفاف بنحو ساعتين فقط.

وفقدت العروس "سماح النحاس" حياتها بعد ساعتين من الزفاف، وهي ما تزال بنت 17 ربيعًا من العمر، لإثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكانت المآساة في قرية سللنت في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.

وفوجئ الأهالي بوفاة العروسة الشابة وذلك حسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز الناطقة بالإنجليزية.

وقال العريس إن عروسه سقطت على الأرض فجأة فور دخولها لشقتهما، وبعد حضور الأطباء أكدوا وفاتها بأزمة قلبية حادة نتيجة توقف عضلة القلب.

وتبين أن العروس مازالت طالبة ومقيمة بقرية ميت عزون المجاورة، وبسؤال الزوج ويدعى محمود 28 عاما، أكد أن العروس أصيبت بإجهاد شديد بسبب حفل الزفاف، فضلًا عن عدم رغبتها في تناول أي طعام.

ثم شعرت فجأة بألم مفاجئ في الصدر، سقطت إثره مغميًا عليها ومن ثم وفاتها.

وقررت المسؤولون أخذ الاجراءات القانونية وعرض جثمان العروس على الطب الشرعي لبيان سبب وفاتها وتكليف المباحث بإجراء تحريات عن الواقعة.

ترشيحاتنا

هنيدي يؤازر محمد صلاح ويوجه له هذه الرسالة

طبيب: حذرت من خطورة المونديال على القلب

صحيفة سعودية تغير غلافها المهين لمنتخب مصر

يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

مدرب نيجيريا : لا مجال للتعاطف مع ميسي

إيهاب الفولي يكشف سبوبة الحضري وتجاوزات بالجملة في معسكر المنتخب

مرتضي: الجون اللي دخل في الحضري أهبل ولو أنا مكانه مش هيحصل

أحمد شوبير ينعي عبد الرحيم محمد برسالة مؤثرة

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

العدل يرشح هذا المدرب لتولى منتخب مصر

برج خليفة يتزين بالعلم السعودي بعد الفوز على منتخب مصر

كوبر: استراتيجيتي لم تكن فاشلة.. ولا أعرف مصيري مع منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟