وزارة التنمية المحلية تقرر إنشاء مجالس أمناء بالمحافظات.. والخبراء : أعضاؤها من أبناء المحافظة.. وإجراء مؤقت لحين الانتخابات المحلية

خبراء عن إنشاء مجلس أمناء لكل محافظة:

محمد عطية:

يجب اختيار مجلس أمناء المحافظة من أبنائها

مجدى البتيتى:

مجلس أمناء المحافظات مرحلة انتقالية

محسن النعماني:

تشكيل مجالس أمناء بالمحافظات أمر مؤقت

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية كلفت بأن يكون هناك مجلس أمناء في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، ومن المتوقع أن يكون لهم تأثير قوي خلال الفترة القادمة، وفي هذا الملف نتعرف على كيفية اختيار المجلس ولماذا تم إنشاؤه قبل الانتخابات المحلية وإنشاء المجالس المحلية.ففي هذا السياق، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، إن كل ما يتعلق بمهام وآليات عمل مجلس الأمناء المعاون للمحافظ سيكون منصوصا عليه في قانون الإدارة المحلية المقرر أن يوافق عليه البرلمان قريبا.وأضاف عطية أنه لا يمكن التنبؤ بالمهام التي سيقوم بها مجلس الأمناء، لأن القانون الجديد هو الذي سيحدد اختصاصه، إلا أنه سيكون مجلسا استشاريا فقط ولن تكون قراراته ملزمة.وأوضح أن قوام مجلس الأمناء لابد أن يكون شاملا لمختلف التخصصات سواء القانونية أو التجارة أو الفنية وغيرها، كما يجب أن يتم تشكيله من أبناء المحافظة لأنهم سيكونون على دراية بمشكلات محافظتهم، مع ضرورة عدم اللجوء إلى أهل الثقة بل لابد من الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءات، وذلك بأن يتم فتح باب التقديم لعضوية هذا المجلس أمام جميع أبناء المحافظة ويتم الاختيار من بينهم.فيما قال المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف السابق، إن تصريحات وزير التنمية المحلية بتشكيل مجلس أمناء بكل محافظة حتى انتخابات المحليات يعتبر مرحلة انتقالية حتى تتم الانتخابات المحلية.وأضاف البتيتى أن مجلس الأمناء الجديد سيكون غير ممتد فى فترته وسيعتبر مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من إعداد قانون المحليات الجديد وإجراء الانتخابات المحلية.وأوضح أنه من الممكن أن تكون هذه المجالس لرأى أو هدف معين أو لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات المحلية.وفي السياق ذاته، قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تصريحات وزير التنمية المحلية بتشكيل مجلس أمناء بكل محافظة حتى انتخابات المحليات هو أمر مؤقت نظرا لأن البرلمان أوشك على الانتهاء من قانون المحليات الجديد وستكون انتخابات المحليات بعده مباشرة.وأضاف النعماني أن "إصدار قانون المحليات وشيك جدا، وأن البرلمان أنهى مناقشاته بالكامل وبالتالى نحن نتحدث عن قانون وانتخابات جديدة للمحليات، وإذا كان هناك تصور لسد هذا الفراغ المدة القادمة يكون بشكل مؤقت".وأوضح أن الانتهاء من القانون هو الخطوة الأهم لضبط منظومة المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية، وهذا هو المطلوب.