غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو

انهارت الفنانة غادة عبد الرازق، من البكاء الشديد وذلك بعد عرض مشهد من مسلسل «ضد مجهول» وقالت انا اول مرة بتفرج على نفسي فى المشهد ده.



وأضافت غادة خلال حوارها ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أنها عندما تشهد مشاهد مؤثرة تنهار من البكاء، سواء لها أو لغيرها.



وأشارت إلى أنها أم وتضع نفسها فى المواقف التى تتعرض لها الأمهات فى المشهد، وأكدت أنها تتابع هذا المشهد وكأنه يتم فى الحقيقة.



وعرضت القناة مقطع من مسلسل ضد مجهول والخاص بانكار المتهم فى المسلسل باغتصاب نجلتها.



وقالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن مسلسل «ضد مجهول» يتناول موضوع مهم وهو الاغتصاب، وأكدت أن ملف الاغتصاب كان الهدف الأساسي لهذا العمل، أن الجميع فى المسلسل عمل على هذا الموضوع لأن الاغتصاب فى الفترة الماضية وبالتحديد فى السنوات الأخيرة انتشر بشكل كبير جدا.



وكشفت غادة أن المتهمين فى قضايا الاغتصاب كانوا يحاكمون بالسجن لسنوات قليلة ثم يخرجون للحياة مرة أخرى وكان رد الفعل أقل من الفعل نفسه.



وتابعت أن دورها فى هذا المسلسل يعتبر جديدا بالنسبة لها، وهي سعيدة بهذا العمل الذى حصل على مشاهدات عالية.

