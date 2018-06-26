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أخبار البلد

التربية والتعليم: نتيجة الدبلومات أفضل من العام الماضي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الكنترولات انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية ، ويقوم قطاع التعليم الفني حاليًا بتجميع النتائج النهائية من مختلف القطاعات الموجودة على مستوى الجمهورية .

وقال المصدر لـ صدى البلد، إن المؤشرات العامة لنتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام، تشير إلى أن النتيجة ستكون مطمئنة وأفضل من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المؤشرات العامة الخاصة بالنتيجة من المقرر أن تكون غدًا على مكتب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، متوقعا أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنهاية الاسبوع الجاري أو بداية الاسبوع المقبل على أقصى تقدير.

كان ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017/2018، انطلق رسميًا يوم السبت 19 مايو الماضي، وانتهى يوم الخميس 31 من نفس الشهر.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، كما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (36952) مقدر، حيث بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم التجاري (16825) مقدر، بينما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الفندقي (1580) مقدر، وبلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الزراعي (4528) مقدر، ومقدري درجات امتحانات التعليم الصناعي (14019) مقدر.

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