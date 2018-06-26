أوقاف المنيا تعقد اجتماعا لتكثيف النشاط الدعوى للشباب

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إجتماعًا بمديري إدارات الأوقاف الفرعية أكد خلاله على تكثيف النشاط الدعوى من حيث القوافل الدعوية والندوات الدينية خاصة فى فترة الاجازة الصيفية.



قال عبدالرازق: " الهدف من تكثيف النشاط الدعوي حتى لا نترك وشبابنا فريسة للأفكار المتشددة أو المغلوطة وإنما علينا أن نبذل المزيد من العمل الدعوى حفاظًا على النشئ والشباب وتبصير الجمهور بسماحة الدين وصحيح تعاليمه التى يجب أن يتحلى بها لنكون بحق أمه واحدة وكيانًا واحدًا وطنًا واحدًا لنكون خير أمه أُخرجت للناس وخير الشعوب بالإخلاص فى العمل والإنفاق له والوفاء لأوطاننا".



وناقش وكيل وزارة الاوقاف العديد من الأمور التى تتعلق بالعمل الدعوى والإدارى ووجه إلى سبل وطرق النجاح فى احكام زمام الأمور بالمساجد والعاملين بها وضرورة المتابعة الميدانية للمساجد والعاملين بها حتى نتأكد من وجود الجميع على أرض الواقع وقيامه بالعمل فعليًا مؤكدًا أنه لا مجال لمهمل أو مقصر أو كسول فى هذه الفترة.



وشدد على أن المساجد وملحقاتها ومقرات الأوقاف وما يتبع المساجد بعيدًا كل البعد عن أيه صراعات سياسية أو حزبية أو خلافات شخصية وأن ايه محاوله للزج بهذه المنشآت الى مثل هذه الصراعات والخلافات لن يمر مرور الكرام وإنما سيتم إتخاذ الإجراء الرادع لمن تسول له نفسه ذلك حتى لا تخرج المساجد عن رسالتها السامية التى من أجلها أوجدها الله كما تم مناقشة العديد من الأمور المالية ودقة تحريرها وكذا مناقشة العديد من الأمور الأخرى التى تخدم العمل الدعوى والإدارى.



ولفت إلى الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى هذه المرحلة بداية من كساء الشتاء مرورًا بما تقوم به الوزارة تجاه بعض المؤسسات العلمية والتكافل الإجتماعى ونهاية بصكوك الأضاحى الذى هو من أهم المشروعات التى تتبناها وزارة الأوقاف فى إطار شرعى وإجتماعى يحقق أفضل صور التكافل المجتمعى بين أفراد الشعب متنميًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.