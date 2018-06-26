شوبير: صحافة انجلترا استغلت رئيس الشيشان للهجوم على محمد صلاح. . فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير على ان الصحافة الإنجليزية استغلت تكريم الرئيس الشيشاني قديروف لمحمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم للهجوم عليه فى الاعلام الانجليزي .



وقال «شوبير» خلال برنامجه على قناة «صدى البلد» : " بعثة المنتخب الوطني تلقت دعوة من الرئيس الشيشاني قديروف للعشاء فى مدينة جرونزي وتم تكريم محمد صلاح وإعطائه وسام المواطنة الشيشانية ولم يهاجم احد هذا التصرف من بعثة المنتخب المصري برئاسة هاني ابو ريدة ".



وأضاف : " بمجرد أن هاجمت الصحافة الانجليزية محمد صلاح ، بدأ الهجوم من الصحافة المصرية وبدأ الهجوم من وكيل اللاعب رامي عباس، ويبدو اننا منتظرين الهجوم الغربي فى الصحف والاعلام الانجليزي لنبدأ ايضا الهجوم على نجمنا المصري ".



وأردف : " صلاح ظهر بعيد عن مستواه وحالته الطبيعية في مباراة السعودية والدليل عدم احتفاله بالهدف الذي أحرزه وتعبيرات الحزن على وجهه".