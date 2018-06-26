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أخبار البلد

خالد الفقي: عدم تقديم طعون بالانتخابات العمالية جاء بالتوافق

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ان وزارة القوي العاملة تبذل جهد كبير في تنسيق الانتخابات العماليه للدوره 2018 : 2022 .

وأضاف الفقي، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه اليوم لم يقدم احد طعون في ديوان عام وزارة القوي العاملة الخاصة بانتخابات مجالس ادارة الاتحاد العام لعمال مصر.

وتابع رئيس النقابة العامة، ان عدم تقديم الطعون جاء في صدد اجتماع توافقي بين اعضاء الاتحاد لحسم منصب الرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

يذكر أن وزارة القوي العاملة فتحت أبوابها اليوم، لتلقي طلبات الطعون والبت فيها للمرحلة الثالثة لانتخابات العمال، الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

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